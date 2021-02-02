وزير العدل يلغى الضبطية القضائية لـ5 عاملين بمحاجر القاهرة

جدة - نرمين السيد - ونص القرار رقم 9395 لسنة 2020، على أن تلغى صفة الضبطية القضائية الممنوحة بقرار وزير العدل رقم 6508 لسنة 2017 لكل من: على محمد عطوة الدسوقى المدير التنفيذى بمشروع المحاجر، والعربى الحسينى إسماعيل مدير إدارة الإتاوات بمشروع المحاجر، وجمال حنفى صالح محمد مفتش المحاجر.

وتضمن القرار إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة بالقرار رقم 6759 لسنة 2018 لرئيس مجموعة الأمن أشرف على إبراهيم المشد، كما تم إلغاء صفة الضبطية القضائية الممنوحة بالقرار رقم 3541 لسنة 2019 لرئيس قطاع بإدارة الأمن أشرف محمد محمد يوسف.

جاء القرار بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى القانون رقم 198 لسنة 2014 بشأن الثروة المعدنية.