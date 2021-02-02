الوزراء يهنىء وزيرة التضامن لاختيارها ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات بالوطن العربى

قدم مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء ، التهنئة لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ وذلك بمناسبة اختيارها ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربي، وحصولها على جائزة "المرأة العربية" المقدمة من قبل المجلس العربي للمسئولية المجتمعية، وذلك تكريماً لجهودها المبذولة في إطار دعم أنشطة التمكين الاجتماعي للمرأة والفئات المهمشة والأكثر احتياجا، إلى جانب جهودها من أجل دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

كما قدم مجلس الوزراء، التهنئة لمركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء على مُجمل ما تحقق من إنجازات وتميز في الأداء خلال الفترة الماضية، والتي من بينها وجود المركز ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا شغل المركز الترتيب الـ 30؛ كأفضل مركز فكر حكومي من إجمالي 73 مركز فكر حكومي على مستوى العالم، فضلاً عن حصوله على الترتيب رقم 21 من إجمالي 64 مركز فكر على مستوى العالم، كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد تم تطويره بواسطة مركز فكر خلال عام 2020، وغيرها من النجاحات التي أحرزها.