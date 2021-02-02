نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طلب إحاطة لوزيرة الصحة بشأن إجراءات مواجهة فيروس نيباه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم النائب الدكتور فريدى البياضى عضو الامانة العامة بمجلس النواب، بطلب إحاطه الى وزيرة الصحة بشان إجراءات الوزارة لمواجهة فيروس نيباه، والخطوات التى نفذتها الصحة للحيولة دون دخول الفيروس الى البلاد.

وأضاف النائب فى تصريح للمحريين البرلمانيين، اليوم الثلاثاء، أن الأخبار المتداولة مؤخرا عن وجود فيروس نيباه وانتشاره فى دولة الصين، يجعلنا نتساءل عن إجراءت وزارة الصحة تجاه هذا الظهور الجديد لحالات من الڤيروس الذي ظهر منذ اكثر من ٢٠ عامًا، فى ظل عدم وجود أى علاج أو لقاح لمنع انتشاره، حيث أن الفيروس الجديد أقوى من كورونا ويسجل نسب وفاة مرتفعة بين المصابين وصلت إلى 75 %.

وأشار فريدى، أن التقارير المنشورة بوسائل الاعلام المختلفة تذكرنا ببداية انتشار فيروس كورونا والذى تحول إلى جائحة فى غضون أشهر قليلة، مما يدفعنا للاستعداد لما هو أصعب من كوفيد 19.

وأوضح عضو اللجنة العامة، أن فيروس نيباه يعتبر مرضا معديا ناشئا يسبب قلقا كبيرا للعالم أجمع، حيث تظهر الأعراض بعد حدوث الإصابة بفترة تتراوح بين 4 إلى 14 يوما، كما تصل فترة حضانة الفيروس إلى 45 يوما، وذلك وفقا لما تناولته وسائل الأعلام الأجنبية، بأنه فيروس نادر وينتشر عن طريق خفافيش الفاكهة، مما قد يسبب أعراضا تشبه أعراض الإنفلونزا بجانب اعراض تنفسية وتشنجات وغيبوبة.