انبعاث الدخان من عقار فيصل المحترق لليوم الرابع على التوالي

لايزال حريق الدائري منبعثًا لليوم الرابع على التوالي، الذى اندلع داخل مصنع وامتد لمخازن أحذية أسفل عقار سكني بمنطقة فيصل بجوار الطريق الدائرى، وسط ترقب للأجهزة المعنية تحسبًا لانهيار العقار بالكامل في المنطقة القريبة من الطريق الدائري، لذلك يتم إجراء تحويلات مرورية بصفة دورية خشية انهياره في أي وقت.

حريق عقار منطقة فيصل انخفضت النيران بداخله ويتم انبعاث الادخنة فقط من داخل العقار والمصنع المتواجد أسفل عقار وتم إيقاف عمليات الإطفاء حاليًا في المكان، بعدما تم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي أمرت بوقف عمليات الإخماد، خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي لكارثة، لحين انخفاض معدل النيران بالمكان.

وكشفت معاينة العقار، أن البدورم المتواجد بالطابق الأرضي، مساحته 1000 مترًا ولا يوجد أي نوافذ يتم من خلالها عمليات الإطفاء، وأوصت اللجنة بأنه فى حالة عدم انهيار العقار يجب إزالته بالكامل لانه تهالك بسبب النيران التي أدت الى تآكل جميع الحوائط وانهيار اسقف البدورم والطابق الأول أسفل العقار خشية انهياره وحفاظا على أرواح المواطنين.

يتكون عقار فيصل المحترق من 108 وحدات سكنية، 15 منها مأهولة بالسكان تم إخلاؤها من قاطنيها حرصًا على سلامتهم، وكذلك وتم إخلاء عقارين مجاورين لموقع الحريق، تحسبًا لانهيار العقار المشتعل وسقوطه على العقارات المجاورات وتم انزال المواطنين المتواجدين بداخلها لحين إجراء عمليات متابعة وفحص لموقع الحريق.