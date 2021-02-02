وائل الطحان لوزير الاوقاف : شبهة اهدار مال عام فى منطقة "المسلة "

طالب النائب وائل الطحان عضو مجلس النواب من وزير الاوقاف الدكتور مختار جمعة توضيح رد الوزارة حول واقعه وصفها النائب بالغريبة فى دائرة المطرية التابعه لمحافظة القاهرة بها شبهة اهدار للمال العام وعدم التنسيق بين الوزارات .

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وقال النائب وائل الطحان عضو مجلس النواب ان هناك منطقة المسلة فى الدائرة مساحتها 54 فدان وتم استقطاع 5 افدنه لبناء مجمع خدمي متكامل لاهل الدائرة من وحدة مرور ومستشفيات ونادي وقسم شرطه مشيرا الى ان الوزير ابراهيم محلب كان قد صدق على قرار استقطاع ال5 افدنه لبناء مجمع خدمي كامل نظرا لحرمان اهل الدائرة من هذه الخدمات .

واشار النائب موجها حديثة لوزير الاوقاف خلال الجلسة العامة اننا فوجئنا باصدار قرار من محافظ القاهرة بوقف الاعمال وحين تم التساؤل عن السبب كان الرد من المحافظ ان القرار صادر من وزارة الزراعة مؤكدا على انه مخاطبا وزارة الزراعه عن سبب توقف الاعمال والغاء قرار الوزير ابراهيم محلب متسائلين عن السبب واكدوا لنا ان القرار من المحافظة وليس من الوزارة قائلا :" واقعة فى غاية الغرابة "

واكد النائب وائل الطحان عضو مجلس النواب انه بالرجوع للمرة الثانية للمحافظ لم نجد ردا مشيرا الى ان التنسيق بين الوزارات هدفه التعطيل متسائلا نحتاج رد من سيادتكم عن هذا لان اهالي المنطقة فى اشد الحاجة للخدمات والمجمع الخدمي .

