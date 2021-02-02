استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمكتبه اليوم السيد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية

واعرب رئيس الشيوخ عن ترحيبة بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين مؤكداً على أمله في ان تشهد مزيداً من التطور في المرحلة القادمة على كافة الاصعدة خاصة البرلمانية

فيديو وصور.. رئيس الشيوخ يلتقي رئيس هيئة قناة السويس ويؤكد : نتمني استكمال مسيرة مميش

من جانبه توجه سفير كوريا الجنوبية بالتهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ وسلمه رسالة خطية من رئيس برلمان بلاده يدعوه فيها لزيارة كوريا الجنوبية لتدعيم اوصر الصداقة وتدعيم المصالح المشتركة تشريعياً واقتصادياً. وفي نهاية الزيارة قام المستشار عبدالوهاب عبدالرازق باهداء درع المجلس للسفير الكوري جنوبي والذي اهدي بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريماً له . حضر اللقاء المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام المجلس

و السفير الدكتور احمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الشيوخ والسفير الكوري يتبادلا إهداء الدروع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.