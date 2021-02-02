وزير الأوقاف من البرلمان: مفيش إمام بياخد أقل من 4آلاف جنية بسبب الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إجمالي ما تنفقه الوزارة من مواردها الذاتية، سنويًا، يبلغ نحو من 1.2 مليار جنيه سنويا منها 700 مليون لتحسين دخل الأئمة.

وزير الأوقاف من مجلس النواب

وكشف مختار جمعة، أنه قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي كان إجمالي ما يتقاضاه الأمام يبلغ 1288 جنيهًا قبل الاستقطاعات، وما يتقاضه في يده يبلغ 860 جنيها، والآن يبلغ مرتب أقل أمام نحو 4075 جنيها بزيادة 216 %، ولو حاصل دكتورة فأنه مرتبه يصل إلي 5000 جنيه. وأوضح أن أقل زيادة لأحدث أمام معين بلغت 2788 جنيهًا، وبعد الأئمة زادت رواتبهم 3990 جنيها.

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في سياق أخر كشف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف عن وجود وفد مصري من علماء الوزارة بالسودان خلال هذه المرحلة ومنهم 5 واعظات يعلمن السودانيات أصول الدين ولدينا دور كبير جدا بالخارج حيث لدينا مبعوثين من الوزارة في معظم الدول الافريقية ودول جنوب شرق اسيا واسيا الوسطي ولدينا مراكز ثقافية يقوم بدور كبير جدا .