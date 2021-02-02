نائب برلماني: الإعلام مضلل ينشر المفاسد والفتن

قال النائب أحمد الشيشيني، إن هناك إعلام مضلل ينشر المفاسد والفتن، وأننا نحتاج إلى تدعيم وزارة الأوقاف لدور الدعاة، وأن تهتم بأحوالهم المادية والمعنوية.

ورد ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، ويحضرها وزير الأوقاف مختار جمعة.

وطالب الشيشيني بعودة الكتاتيب أسوة بالأزهر الشريف، لأنها تعلم الأولاد حفظ القرآن الكريم، لها دور هام للغاية في المجتمع حاليا.

واستطرد: أتمنى أن يكون قد دوًن وكتب الوزير ما أوردته، وأن نرى مردوده في الشارع.