نواب يواجهون وزير الأوقاف:"أنت مسؤول أمام الله عن مال الوقف..والمساجد لاتزال بحاجة لجهد"

قال الدكتور على جمعة ، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب ، إن المساجد لازالت فى حاجه من المزيد من النظافة، مطالبا وزير الاوقاف بإعادة النظر فى تلك القضية من خلال فكر خارج الصندوق .

ولفت جمعة ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب ، التي يحضرها وزير الاوقاف ، أنه يعلم جيدا أن هناك ملايين الجنيهات التي تنفق في ذلك المجال ولكن النتيجة النهائية تحتاج إلى إعادة النظر مؤكدا أن الاهتمام بالنظافة يمثل مظهر حضارى.

وزير الأوقاف أمام مجلس النواب

وأوضح أن اعداد الائمة والعدد المطلوب يحتاج الي نظام جديد للتدريب ،لانه يتم بكمية لا تتناسب مع الاحتياجات ويجب ادراك ذلك فى اهتمام الوزارة والعمل علي الراحة النفسية والاجتماعية للامام . واختتم علي جمعة حديثه قائلا :" الي الامام دائما واول الغيث قطرة ثم ينهمرالمطر"

فيما قال الدكتور الدكتور أسامة العبد ، وكيل اللجنة الدينية ، أن ارباح هيئة الاوقاف بلغت مليار و540 مليون جينه ويجب ان يكون صرفها وفقا لشرط الواقف موجها حدبثه للوزير : انت مسئول عن ذلك امام الله".

ووجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، التحية لوزير الأوقاف على الدور الذي يقوم به، فضلا عن البرامج التثقيفية والتي توضح سماحة الدين متسائلا عن تطور أرقام الأوقاف، وما هي سياسات الوزارة لتنمية برامج الوقف؟.

وأشار إلى أن أموال الوقف تصل إلى ترليون و37 مليار جنيه، إلا أن عائد هذه الأموال ما زال متواضعا، قائلا: لم أر مبادرات جديدة تناسب العصر.

وزير الأوقاف:افتتحنا نحو 890مسجد جديد..وحققنا أرباح مليار ونص من الهيئة

وطالب محمد أبو العينين، بأهمية إعادة استثمار أموال الوقف، مستشهدا بإقامة جامعة بوقف إسلامي، موضحا أن هذه الجامعة ستكون قيمة مضافة لهذه الأموال.

وأشار أبو العينين، إلى أن أموال الوقف يجب أن يعاد تقييمها ويعاد استثمارها مرة أخرى وتقسيمه على الأنشطة المختلفة، لافتا إلى أن هناك أراضي وأصول كثيرة موجودة في جميع أنحاء مصر.

وطالب وكيل مجلس النواب، بأهمية فتح أبواب مساجد آل البيت وعمل تسويق لها، لما لها من دور كبير في دعم الأوقاف المصرية.

وقال أبو العينين: لا مانع من تجديد الكنائس أنا كمسلم مش شايف مشكلة إن المسلم يجدد كنيسة أو مسيحي يجدد مسجد.

إنتقد النائب محمد عبد الحميد هاشم، عضو مجلس النواب، بيان وزير الأوقاف الذى ألقاه الوزير محمد مختار جمعة اليوم أمام النواب، مشيرا إلى أنه لم يلمس ما جاء فى البيان على أرض الواقع.

وقال هاشم، الوزير جاء بمجموعة من الكتب يستعرض من خلالها رؤية الوزراة، وكأنه جاء للترويج لها، متابعا، اقول له ان هناك فسادا كبيرا وخاصة فى هيئة الأوقاف وهناك أوراق تدل على ذلك ليس مجالها الان

وتساءل، اذا كان الوزير بيقول جمعت مليار أو مليارين جنيه، فأين الإهتمام بالمساجد، متابعا، الوزير يسمح لمن يأتون من الخارج ببناء المساجد لتدريس الفكر المتطرف، متسائلا، اين نحن من تعيين خريجى الازهر، مضيفا، للاسف الوزير ترك الساحة ليكثر التطرف.