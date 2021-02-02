مونديال الأندية| موسيماني يكشف الوجه الخفي لـ"محمود الخطيب"

أعرب المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم، عن فخره وسعادته الكبيرة بالعمل في النادي، مشيدا برئيس مجلس إدارته محمود الخطيب.

وقال موسيماني في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء: "أشعر براحة شديدة في التعامل مع الخطيب، رئيس الأهلي يدعمني بقوة ويساند الفريق بشكل أكثر من ممتاز، ويعمل جاهدا على حل أي مشكلة تعترض الفريق، وهو أمر يزيد من دوافعنا دائما لتحقيق الانتصارات".

وأضاف موسيماني: "الخطيب لا يتدخل على الاطلاق في الأمور الفنية، ويتعاون معنا بشكل احترافي وبأقصى درجة؛ لتلبية احتياجات الفريق وتقديم كافة سبل الدعم؛ من أجل استكمال مسيرة البطولات".

وأوضح: "فخور بالعمل مع أسطورة الكرة الإفريقية، وتواجده معنا أكبر داعم لنا في رحلة زيادة حصيلة نادي القرن من البطولات على كافة المستويات".

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري بعد غد الخميس، في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من الرابع وحتى 11 من فبراير الجاري.

أعلن الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن قائمة لاعبي الأهلي المقرر لهم خوض منافسات كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الدحيل القطري الخميس المقبل، في افتتاح مشوار الفريق ببطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى11 فبراير الجاري.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الثاني، أمس الأحد على ملعب الجامعة بقطر، وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وخططية قوية، وركز الجهاز الفني خلال المران على تدريبات الكرة.

واستبعد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني الرباعي وليد سليمان ورامي ربيعة، ومحمود وحيد، وحمزة علاء من قائمة الفريق.