علي جمعة لـ مختار جمعة : نحتاج فكر خارج الصندوق .. والعبد للوزير : أنت مسؤول عن أموال الوقف أمام الله

قال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن المساجد لازالت فى حاجة إلى المزيد من أعمال النظافة، مطالبا وزير الاوقاف بإعادة النظر فى تلك القضية من خلال فكر خارج الصندوق .

ولفت جمعة ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي يحضرها وزير الاوقاف، أنه يعلم جيدا أن هناك ملايين الجنيهات التي تنفق في ذلك المجال ولكن النتيجة النهائية تحتاد إلى اعادة النظر مؤكرا غن الاهتمام بالنظافة يمثل مظهر حضارى.

وأوضح أن أعداد الائمة والعدد المطلوب يحتاج الي نظام جديد للتدريب ،لانه يتم يكمية لا تتناسب مع الاحتياجات ويجب إدراك ذلك فى اهتمام الوزارة والعمل علي الراحة النفسية والاجتماعية للامام .

واختتم علي جمعة حديثه قائلا : الي الامام دائما واول الغيث قطرة ثم ينهمرالمطر"

فيما طالب الدكتور الدكتور أسامة العبد ، وكيل اللجنة الدينية بأن ارباح هيئة الاوقاف بلغت مليار و540 مليون جنيه، ويجب أن يكون صرفها وفقا لشرط الواقف موجها حدبثه للوزير : انت مسئول عن ذلك امام الله ".