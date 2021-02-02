نواب بالتنسيقية ينتقدون مختار جمعة:هيئة الأوقاف عائق أمام تنمية مصر

أكد النائب محمود بدر عضو مجلس النواب أن هيئة الاوقاف المصرية تعد عائق حقيقي أمام التنمية فى مصر ،قائلا " القاهرة هي مدينة الاف مأذنه ولكن الناس تحتاج الان الى بناء المستشفيات وبالتالى محتاجنها أن تكون عاصمة الالف مستشفي".

جاء ذلك فى الجلسة العامة مؤكدا علي أنه لو جهود تجديد الخطاب الديني كانت حقيقية كانت قد اتت ثمارها كانت الاموال التي تنفق علي المساجد تم تخصيصها لغرف العناية المركزة والمستشفيات خاصة في ظل جائحة كورنا .

نواب يواجهون وزير الأوقاف:"أنت مسؤول أمام الله عن مال الوقف..والمساجد لاتزال بحاجة لجهد"

وقال الناس بتموت من المرض والمساجد كثيرة وسأل هل سمعنا من ائمة المساجد صلب القضايا التي تهم الدولة المصرية هذا لم يحدث وشن النائب هجوما شديدا علي هيئة الاوقاف المصرية قائلا انها تمثل عائق حقيقي للتنمية في مصر وبناء الدولة المصرية ولو كانت الناس شافت وزارة الاوقاف بتضرب مثل حقيقي في التبرع بارضيها كانت الناس تبرعت لامور كثيرة وقال النائب ان القاهرة هي بلد ال 1000 مأذنة واحنا نريدها بلد ال مليون مستشفي جاء ذلك تعقيبا علي بيان وزير الاوقاف خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس

من ناحيته وجه النائب علاء عصام عضو مجلس النواب ، انتقادات لوزير الأوقاف:" نفسي أشوف خطيب مسجد يلقي خطبة عن زواج القاصرات او عن الشرعية الاسلامية لتوعية الناس ، متسائلا كيف ننقذ المواطنين من المشايخ المتطرفيين الناقصين للمعلومة والدراسة ، مشددا على ضرورة قيام وزارة الاوقاف بعمل حوار فكري بين المثقفين ومشايخ الاوقاف لتنوع الثقافات

كما انتقد النائب علاء عصام بعثات الاوقاف الى الخارج قائلا " هذه البعثات يسافرلها اسماء معينه من قيادات الاوقاف وليس خطباء المساجد".

وتسائل ايضا عن اصول وزارة الاوقاف التى تعد بملايين بل بملليارات الجنيهات ، كشيرا الى انها بحاجة الى هيئة استثمارية بعيدا عن وزارة الاوقاف ، لم نر استثمار حقيقي فى ارضي الاوقاف ، تحت تدر ربحا نصرف منه على المساجد وصبانة المؤسسات .