خبير لوائح يكشف لتحيا مصر: الأهلي في "ورطة" بسبب أسامة جلال

كشف محمد فضل الله خبير اللوائح في تصريحات خاصة لتحيا مصر" أن الأهلي لن يستطيع تقديم شكوى ضد اللاعب وبيراميدز، في حالة التوقيع الرسمي مع أسامة جلال دون علم إنبي".

ووضح فضل الله" لأن في تلك الحالة سيكون مسئولي الأحمر خالفوا لائحة إتحاد الكرة التي تنص علي عدم التفاوض مع أي لاعب بدون علم ناديه، مادام يتبقى في عقده أكثر من 6 أشهر.

وواصل" بالتأكيد أن قدم الأهلي شكوى، سيتم التحقيق في الأمر، وإذا ثبت صحة التوقيع سيتم معاقبة اللاعب عن طريق الإيقاف او عقوبة مالية".

أحمد شوبير يوضح عقوبة أسامة جلال بعد التوقيع للأهلي

وكشف أحمد شوبير، لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، عبر برنامجه الإذاعي، عن مفاجاة بشأن إنتقال أسامة جلال مدافع الفريق الأول بالنادي البترولي إنبي، لصفوف بيراميدز خلال فترة الإنتقالات الشتوية.

وأكد شوبير أن أسامة جلال لاعب إنبي قد وقع للأهلي لمدة 3 مواسم قبل، قبل إنتقال اللاعب لصفوف بيراميدز لمدة 3 مواسم، لتدعيم خط دفاع الفريق السماوي.

وسببت تصريحات نجم الأهلي السابق جدل في الوسط الرياضي، حول إمكانية إيقاف اللاعب حسب لاوائح إتحاد الكرة، التي تفيد بمعاقبة اللاعب الذي يقوم بالتوقيع لناديين بالإيقاف لفترة من 4 لـ6 شهور.

بيراميدز يتعاقد رسميا مع هدف الأهلي والزمالك

وقال شوبير:" الأهلي هو أكثر نادي تفاوض مع أسامة جلال، تفاوض مع اللاعب 3 مرات وليس مرة واحدة فقط، لكن من سوء حظه أن بدر بانون الدولي المغربي تألق خلال الفترة الأخيره، وكذلك عاد سعد سمير من جديد للتدريبات الجماعية، الأمر الذي وضع أسامة جلال في موقف صعب وجعل مسئولي الفريق الأحمر يصرفون النظر عن التعاقد مع اللاعب".

وأضاف حارس الأهلي السابق:" الزمالك دخل في صفقة نجم دفاع المنتخب الأولمبي، لكن تسبتت الأزمة المالية بالنادي في عدم إتمام التعاقد مع القلعة البيضاء، وأستطاع بيراميدز ضم اللاعب من أجل حل مشكلة الدفاع في النادي السماوي".

يذكر أن بيراميدز تعاقد مع أسامة جلال قادما من صفوف إنبي لمدة 3 مواسم ونصف، خلال فترة الإنتقالات الشتوية من أجل تدعيم خط الدفاع، بصفقة قدرت قيمتها حوالي 18 مليون جنية تسدد عن دفعات معينه.