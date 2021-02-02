قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف : من مات دفاعًا عن كنيسة كمن مات دفاعًا عن مسجد، لأنه مات دفاعًا عن الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة ل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، اليوم الثلاثاء، للاستماع لبيان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).

وزير الأوقاف بمجلس النواب

وأكد مختار جمعة أن عقد المواطنة هو أساس بناء الدولة الحديثة، وعدم التفرقة على أساس عرقي أو ديني، مضيفًا أن فقه بناء الدولة قائم على عدم التمييز بين مواطنيها، أما فقه الجماعات المتطرفة فلم يقم إلا على الفرقة والشتات.

طالب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، وزير الأوقاف بإنهاء إجراءات منح 8 آلاف متر للوحدة المحلية بمدينة ملوي محافظة المنيا بنظام الاستبدال بنفس المساحة في الظهير الصحراوي الشرقي أو الغربي.

وأوضح عبد الستار في تعقيبه على بيان وزير الأوقاف خلال الجلسة العامة للبرلمان، أن هذه المساحة الهدف منخا إنشاء مجمع مدارس حكومي لمواجهة كثافة الفصول بملوي والتي تصل إلى 120 طالب في الفصل الواحد.

وفي سياق مختلف، تسائل رياض عبد الستار عن موقف خطباء المكافأة، قائلا: هل يعقل أن يحصل إمام مسجد على 400 جنيه فقط في الشهر؟.

نواب يواجهون وزير الأوقاف:"أنت مسؤول أمام الله عن مال الوقف..والمساجد لاتزال بحاجة لجهد"

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة دعم أئمة الأوقاف ماديا ومعنويا، وعمل دورات تدريبية مستمر لمواجهة الأفكار المتطرفة، مطالبا بالإسراع في خروج كادر الأئمة لدائرة الضوء.