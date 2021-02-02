جدة - نرمين السيد - وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدى البلدين.
وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً، رحب الرئيس السيسى بنظيره الكونغولى والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطنى فى القرن الماضى، مؤكدا أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف الرئيس، أنهما أكدا عزمهما الانطلاق فى العلاقات من خلال زيادة التبادل التجارى بين البلدين وتفعيل اللجنة المشتركة فى أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.
وأشار الرئيس، إلى تأكيده أن نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، وتم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس الكونغو تطورات سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.