عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس الكونغو تطورات سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدى البلدين.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً، رحب الرئيس السيسى بنظيره الكونغولى والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطنى فى القرن الماضى، مؤكدا أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف الرئيس، أنهما أكدا عزمهما الانطلاق فى العلاقات من خلال زيادة التبادل التجارى بين البلدين وتفعيل اللجنة المشتركة فى أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين فى مجال الموارد المائية.

وأشار الرئيس، إلى تأكيده أن نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، وتم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.