وزيرة الصحة: حملات التوعية أثرت إيجابيا فى انخفاض إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - عرضت وزيرة الصحة والسكان خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، لاستعراض موقف فيروس كورونا المستجد فى مصر، وعرض المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، وتوزيع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا ، موقف الأكسجين السائل للمستشفيات بجميع المحافظات فى ظل جائحة كورونا، مؤكدة توافر الأكسجين فى جميع المستشفيات، بالإضافة إلى مخزون احتياطى، موجهة الشكر لوزيرة الصناعة نيفين جامع وجميع المصنعين، الذين أسهموا بجهودهم فى حل هذه المشكلة.





وأكدت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن حملات التثقيف الصحى والتوعية بضرورة الالتزام الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى مقار العمل والأماكن العامة، كان لها أثر إيجابى فى انخفاض حدة الإصابات بفيروس كورونا بين الفئات التى تتحرك يومياً خارج المنزل مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى، بما انعكس على الحفاظ على المؤشر الاقتصادى والقوى البشرية. تطرقت الوزيرة إلى موقف توفير اللقاح لعلاج مرض فى روس كورونا، لافتة إلى أنه تم الحصول على 50 ألف جرعة من شركة استرازينيكا يوم 31 يناير 2021، كما عرضت موقف التطعيم باللقاح للعاملين فى القطاع الصحى ضمن الأولوية الأولى لتلقى اللقاحات. وعرضت الوزيرة أيضاً موقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلى مشيرة إلى أنه تم خلال شهر يناير تنفيذ 64 ألف زيارة، وصرف الأدوية لـ 17 ألف حالة، وتوزيع 604 أجهزة Pulse Oximeter على مرضى العزل المنزلى.

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