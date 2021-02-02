طلب إحاطة بشأن أزمة تصفية راكتا لصناعة الورق بقطاع الأعمال

وقال مهنى، خلال طلب الإحاطة الخاص به، إن العاملين بالشركة وعددهم أكثر من 800 عامل قد أكدوا أن السبب الرئيسى لتصفية الشركة هى توقف سير العمل بسبب تهالك المعدات التى لم يتم عمل صيانة لها منذ فترة بعيدة وعدم إجراء إحلال وتجديد لها منذ سنوات وسط غياب تام لدور وزارة قطاع الأعمال فى ذلك الشأن بصفتها الجهة المعنية بذلك الأمر.
وأضاف أن تلك الأزمة التى تلقى بظلالها ليس فقط على قطاع الأعمال الوطنى جراء تلك التصفية، ولكن أيضًا على الآلاف من الأسر التى لا تجد مصدر دخل سوى الرواتب الشهرية التى يتقاضها ذويهم من العاملين بالشركة، الذين أصبح معظمهم على وشك "السجن" بسبب أنهم مدينون لعدد من البنوك بقروض كانوا قد سبق وتحصلوا عليها بضمان الراتب الشهرى، وهذا ما لم يعد موجودًا حاليًا.
وأشار النائب إلى أن الأمر الثانى والذى لا يقل خطورة عن ما قبله وهو أن الفئة العظمى من العاملين بالشركة من الشباب وعلى ذلك فإن قرار تصفيه الشركه يجعلهم غير مستحقين للمعاش بحسب قانون التأمينات الجديد.
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