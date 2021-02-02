النائب باسم حجازى يطالب وزير الأوقاف بكود موحد فى تصميم المساجد

وأضاف حجازى خلال كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة عقب إلقاء بيان وزارته اليوم أن ترك أمر إنشاء المساجد دون إعداد كود أو تصميم موحد ودون إشراف يتسبب فى قيام البعض بالتعدى على الطرق الرئيسية وخطوط التنظيم والتسابق فى ضم مساحات قد تكون ضرورية وحيويه لخدمة أهالى تلك القرى ولابد أن يتضمن تجديد الخطاب الدينى والتعريف بحرمة التعدى على الطرق العامة أو الاستغلال السيىء لأراضى الدولة.
وأشار النائب الوفدى أنه لا يوجد عدل فى توزيع فرش المساجد ولابد أيضا من إعادة تشكيل لجنة تقييم الأراضى التابعة لوزارة الأوقاف بحيث تضمن خبراء فى التسعير وفن التفاوض بما يحقق الربحية واستغلال إدارة أموال الوقف بطريقه أفضل من ذلك.
وأكد أنه يتم تقدير بعض الأراضى مثلا بأسعار قد يراها واضع اليد بأكبر من القيمة السوقية ويرفض التقنين أوالسداد، وهنا فن التفاوض فى الوصول إلى نقطة اتفاق بما لا يضيع مال الوقف أو يجور على واضع اليد ويحقق نسبة سداد كبيرة يتم استغلالها وتحقيق عائد ينفق فى مصارفه الشرعية.
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