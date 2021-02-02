جدة - نرمين السيد - وأضاف تشيسكيدى، أنه أحاط الرئيس علمًا باستقباله مؤخرًا فى كينشاسا لرئيسة إثيوبيا، ووزيرى الخارجية والرى السودانيين، كل على حده، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة.
وأكد أن موقفه هو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى، ببحث الأمر حتى لا تشهد "هذه الدول الشقيقة" تصاعدًا فى التوتر.
وأوضح، أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادى التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسى.
وعبر رئيس الكونغو عن تفاؤله بالوصول إلى حل للدول الثلاث لنستمر فى التعايش السلمى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الكونغو : سأعمل خلال رئاستى للاتحاد الإفريقى على حل قضية سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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