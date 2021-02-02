رئيس الكونغو : سأعمل خلال رئاستى للاتحاد الإفريقى على حل قضية سد النهضة

جدة - نرمين السيد - وأضاف تشيسكيدى، أنه أحاط الرئيس علمًا باستقباله مؤخرًا فى كينشاسا لرئيسة إثيوبيا، ووزيرى الخارجية والرى السودانيين، كل على حده، حيث تبادل معهم موضوع المياه وسد النهضة.

وأكد أن موقفه هو الالتزام التام اعتبارًا من يوم السبت بالتزامن مع توليه رئاسة الاتحاد الإفريقى، ببحث الأمر حتى لا تشهد "هذه الدول الشقيقة" تصاعدًا فى التوتر.

وأوضح، أنه تحدث معهم للخروج من هذه الأزمة، وتفادى التصعيد من خلال الحوار والإنصات للرئيس السيسى.

وعبر رئيس الكونغو عن تفاؤله بالوصول إلى حل للدول الثلاث لنستمر فى التعايش السلمى.