غدا.. قطع مياه الشرب عن منطقتين فى الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قطع المياه عن منطقتين غرب المحافظة، بدءا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسى.





وأفادت الشركة فى بيان لها، أنه سيجرى قطع المياه عن منطقتى "وادى القمر، طلمبات المكس"، وذلك لحين انتهاء أعمال الإحلال والتجديد. وأوضح البيان أن قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال إحلال وتجديد بالخط الناقل للمياه قطر 700 مم خلف سور شركة إسكندرية للبترول "ترعة الخندق". وأهابت الشركة، بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.

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