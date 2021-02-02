رئيس النواب يطالب بإظهار الصورة الطيبة: مصر دولة عظيمة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفى جبالى، والمخصصة اليوم لإلقاء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك بعدما نقل أحد النواب شكر الشارع المصرى لرئيس المجلس على حسن إدارته للجلسات وإعطاء الفرصة لجميع النواب فى كلماتهم للوزراء.

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