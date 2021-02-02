استعدادا لأمطار الغد.. الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى جميع أجهزتها التنفيذية، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة غدا.





أوضح بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، أن توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية تشير إلى تعرض السواحل الشمالية لموجة من الطقس السيئ بدءا من غد وحتى الجمعة المقبل، يصاحبها أمطار متوسطة إلى غزيرة وانخفاض فى درجات الحرارة.

وناشدت محافظة الإسكندرية، المواطنين توخى الحذر، واتخاذ جميع الاستعدادات والتدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذرت من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بدءا من الأربعاء، حيث تشهد البلاد انخفاضًا فى درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل.

وقالت الهيئة فى بيان عاجل، اليوم، أن الأمطار ستكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.