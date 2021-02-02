الرئيس السيسي: يجب التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن سد النهضة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن نهر النيل مصدرًا للتعاون والتنمية، مشيرا إلى أنه استعرض مع رئيس الكونغو التطورات الخاصة بسد النهضة، بهدف التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم.
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، نظيره فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدي البلدين وعقب المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا حيث رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضى.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة حيث تبادلا الرؤى ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.
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