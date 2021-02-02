الرئيس السيسى يستقبل نظيره الكونغولى بقصر الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية فى أول زيارة له لمصر، حيث عقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم جلسة أخرى موسعة بحضور وفدى البلدين.

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