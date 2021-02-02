الرئيس السيسى: ناقشت مع الرئيس الكونغولى تعزيز شراكة البلدين الاستراتيجية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، بقصر الاتحادية ، فى أول زيارة له لمصر.

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية، ثم موسعة بحضور وفدي البلدين.

وعقب المباحثات، عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفياً، حيث رحب الرئيس السيسى بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضى.

وأكد الرئيس السيسى، أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة، حيث تبادلا الرؤى، ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.