رئيس الكونغو فى لقاء الرئيس السيسي: أود إنشاء نسخة من العاصمة الإدارية ببلدى

أكد رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدى" أنه سيستغل زيارته لمصر للقيام بجولة سياحية، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: "أود إنشاء نسخة منها في كينشاسا".
ووصف رئيس الكونغو، الأهرامات التي سيزورها أيضا بـ"مفخرة لأفريقيا كلها"، مضيفًا:"سنرى ما قام جدودنا المشتركون ببناءه"، علي حد قوله.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، عقب انتهاء مباحثاتهما.
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