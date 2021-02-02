رئيس الكونغو فى لقاء الرئيس السيسي: أود إنشاء نسخة من العاصمة الإدارية ببلدى

أكد رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدى" أنه سيستغل زيارته لمصر للقيام بجولة سياحية، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: "أود إنشاء نسخة منها في كينشاسا".

ووصف رئيس الكونغو، الأهرامات التي سيزورها أيضا بـ"مفخرة لأفريقيا كلها"، مضيفًا:"سنرى ما قام جدودنا المشتركون ببناءه"، علي حد قوله.

جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية اليوم، عقب انتهاء مباحثاتهما.