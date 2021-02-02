"الوزراء" يوافق على تعديل مساحة هيئة التنمية السياحية لإنشاء منتجع الطود

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، ناحية محافظة الأقصر، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، لإنشاء منتجع الطود السياحي، على هضبة الطود، وفق مخطط استراتيجي يستهدف الاستفادة من المقومات الجاذبة لهذه المنطقة الواعدة لتنشيط السياحة في الصعيد، لتصبح المساحة المخصصة للهيئة 1247.17 فدان تقريبًا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بناحية محافظة قنا، بمساحة نحو 25 ألف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد هو (مدينة نجع حمادي الجديدة)، على تقاطع محوري القاهرة ـ أسوان الصحراوي الغربي، وطريق أسوان ـ نجع حمادي الغربي، في إطار حرص الدولة على توفير التوسع العمراني لاستيعاب السكان.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 289 ألف فدان، ناحية مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، لصالح محافظة الوادي الجديد لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة، وذلك نقلًا من الأراضي المخصصة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك وفق رؤية تستهدف استغلال هذه المساحة في مشروعات زراعة النخيل وزراعات أخرى تناسب طبيعة المنطقة في ضوء خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية، مع الوضع فى الاعتبار المحددات التى أقرتها وزارة الموارد المائية والرى.