السيسي يستقبل رئيس الكونغو الديمقراطية .. ويؤكد: نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية

وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثم موسعة بحضور وفدي البلدين.
وأكد الرئيس السيسى أن مباحثاتهما كانت مثمرة وبناءة حيث تبادلا الرؤي ووجهات النظر تجاه مختلف القضايا وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وأضاف الرئيس أنهما أكدا على عزمهما الانطلاق في العلاقات من خلال زيادة التبادل التجاري بين البلدين وتفعيل اللجنة المشتركة في أقرب فرصة، ونقل الخبرات المصرية وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية.
وأشار الرئيس السيسى، إلى تأكيده على أن نهر النيل مصدر للتعاون والتنمية، وتم استعراض التطورات الخاصة بسد النهضة بهدف التوصل الى اتفاق قانوني ملزم.
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