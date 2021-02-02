الوزراء: تحويل 25.13 مليون جنيه من موازنة إدارة المخلفات إلى المعونة الإنمائية

وافق مجلس الوزراء الثلاثاء، على طلب وزارة البيئة تحويل مبلغ 25.13 مليون جنيه، من موازنة جهاز تنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2020 /2021 إلى الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA) ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل المساحة المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية، ناحية محافظة الأقصر، بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2013، لإنشاء منتجع الطود السياحي، على هضبة الطود، وفق مخطط استراتيجي يستهدف الاستفادة من المقومات الجاذبة لهذه المنطقة الواعدة لتنشيط السياحة في الصعيد، لتصبح المساحة المخصصة للهيئة 1247.17 فدان تقريبًا.