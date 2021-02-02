توافر تحصينات الإنفلونزا الرباعية بـ"الصحفيين"

أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن توفير كمية من مصل الإنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم.

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.

وأضاف عبدالمجيد، أنه اعتبارا من غد "الاربعاء" يمكن للصحفيين وأسرهم الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيها للجرعة وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، خلال أيام العمل الرسمية.