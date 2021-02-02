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توافر تحصينات الإنفلونزا الرباعية بـ"الصحفيين"

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أعلنت لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة الصحفيين، عن توفير كمية من مصل الإنفلونزا الرباعي، إنتاج شركة فاكسيرا، وذلك للصحفيين وأسرهم.

وقال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس النقابة، رئيس اللجنة، إن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشق الوقائي، لحماية الصحفيين وأسرهم.

وأضاف عبدالمجيد، أنه اعتبارا من غد "الاربعاء" يمكن للصحفيين وأسرهم الحصول على جرعات المصل، بواقع 175 جنيها للجرعة وذلك من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، خلال أيام العمل الرسمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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