اعتماد أول منصة للتعليم الإليكترونى لنقابة الأطباء

اعتمدت الهيئة المصرية لاعتماد التدريب المهني المستمر منصة التعليم الاليكترونى للنقابة العامة للأطباء كأول منصة في مصر منوطة بتقديم دورات تعليمية أونلاين للأطباء وذلك بعد انطلاق البث التجريبي للمنصة مؤخرا .

وقالت الدكتورة / رانية العيسوي عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة التعليم الطبي المستمر أن وجود منصة دورات أونلاين لجميع الأطباء في أي مكان بالداخل والخارج ويقدمها أساتذة مصريين من الجامعات والهيئات التعليمية في مختلف التخصصات، خطوة هامة جدا ومواكبة للعصر خاصة في الظروف الحالية التى نمر بها مع جائحة كورونا وسوف تعمل اللجنة العلمية علي اعتماد كل دورة مقدمة بساعات معتمدة توفر للدارس فرصة حصول علي شهادة تدريب بعد اجتياز الامتحان في آخرها ،كذلك نحرص أن يكون سعر هذه الدورات مناسب للأطباء المسجلين بالنقابة.

وتابعت د.رانية: هناك بعض الدورات المجانية خاصة لأطباء الإمتياز والأطباء حديثي التخرج. لافتة إن هذه المنصة هي منصة لكل النقابات الفرعية أيضا فهم شركاء فيها لتقديم أفضل خدمة للأطباء.