رئيس الوزراء يتابع مع أسامة هيكل مشروع رقمنة الإعلام المصري

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الوزير حول تطورات مشروع رقمنة الاعلام المصرى، الذى تم عرضه على رئيس الجمهورية منذ اسابيع.
كما تطرق الاجتماع لبحث نتائج اجتماعات مبادرة " الشخصية المصريه ٢٠٣٠ " والتى عقدتها الوزارة خلال الشهور الماضية، بحضور عدد من الوزراء ، كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول أنسب طرق وتوقيتات طرح المبادرة.
وقام الوزير بشرح السياسة الاعلامية للدولة المصرية فى ضوء التطورات العالمية الحالية.
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