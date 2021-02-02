نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تبدأ في إزالة منطقة بني هلال بحي مصر القديمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، في إزالة منطقة بني هلال، بنطاق الحي، بناء على توجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبد المنعم، نـائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، يأتي ذلك، تنفيذًا لمخطط تطوير تلك المنطقة الأثرية، بجوار سور مجرى العيون.

أشرف على عمليات الإزالة والتي لا زالت مستمرة، اللواء خالد شحاتة، رئيس حي مصر القديمة، وعدد من القيادات التنفيذية، والإدارات المعنية بنطاق الحي.

كانت القيادة السياسية، قد وجهت بتطوير جميع المناطق التاريخية والتراثية بالقاهرة، وإعادتها لسابق عهدها مناطق جذب سياحي، ومن بين تلك المناطق "سور مجرى العيون الأثري"، والذي تعيد تطويره محافظة القاهرة بالتعاون مع التنسيق الحضاري ووزارتي الآثار والسياحة، ليظهر السور كتحفة فنية.