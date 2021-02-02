نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي مصر القديمة ينجح في التصدي لبناء مخالف فوق نفق الملك الصالح بكورنيش النيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت حملة أعدتها الأجهزة التنفيذية لحي مصر القديمة، في التصدي لأعمال بناء مخالف للعقار (١٠٠٥) كورنيش النيل، فوق نفق الملك الصالح، وتم إيقاف الأعمال وإزالة المخالفات، وتم التحفظ على الأخشاب، كما تم تحرير محضر وقرار إزالة وجار إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

يأتي ذلك، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ونائبه بالمنطقة الجنوبية المهندسة جيهان عبدالمنعم، بالتصدي لأي مخالفات للبناء، وإزالتها في المهد.

في سياق آخر، شنت أجهزة الحي، حملة لنظافة المناطق والشوارع الأثرية، التي تم تطويرها مؤخرا، منها (شارع المنيل وعمرو بن العاص وشارع متحف المنيل وشارع عبد الهادي من شارع المنيل وشارع حسن الأنور وميدان جامع عمرو بن العاص).