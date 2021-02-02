نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة: صرف أدوية لـ 17 ألف حالة إصابة كورونا في العزل المنزلي خلال يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موقف فيروس كورونا المستجد في مصر، مستعرضة المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، وتوزيع الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولفتت الوزيرة، إلى أن حملات التثقيف الصحي والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد الإجتماعي في مقار العمل والأماكن العامة، كان لها أثر إيجابي في انخفاض حدة الإصابات بالفيروس، بين الفئات التي تتحرك يوميًا خارج المنزل، مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى، بما انعكس على الحفاظ على المؤشر الاقتصادي والقوى البشرية.



وعرضت الوزيرة، أيضًا موقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلي، مشيرة إلى أنه تم خلال شهر يناير تنفيذ 64 ألف زيارة، وصرف الأدوية لـ 17 ألف حالة، وتوزيع 604 أجهزة Pulse Oximeter على مرضى العزل المنزلي.

