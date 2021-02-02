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القوى العاملة: تعيين 54 شاباً.. والتفتيش على 438 منشأة بكفر الشيخ

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة،  قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة كفر الشيخ بتعيين  54  شابا ، من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة " كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ  المسجلين بها 571  شاباً.
وقال الوزير : إن المديرية قامت باستخراج 500 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلا عن تقديم الرعاية الصحية  للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية ، وصرف منح لـ 9 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه.
تلقى الوزير تقريراً بذلك من علاء ناصف  وكيل الوزارة مدير المديرية  ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي ، قامت في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 255 منشأة ، وتم تحرير إنذار لـ 113 منهم لعدم الاستيفاء  ومنحهم مهلة ، كما تم إعادة التفتيش على 145 منشأة انتهت بتحرير 31 محضر سلامة وصحة مهنية .
وأوضح أنه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات ، أسفر  عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة .
 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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