صور .. العربية للتصنيع : تفعيل خدمات التحول الرقمى بأحدث النظم التكنولوجية

جدة - نرمين السيد - أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتفعيل خطوات التحول الرقمى والميكنة وتطوير نظم وآليات الخدمات الإلكترونية وفقا لمعايير الجودة العالمية.





أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن رسم الخطة الإستراتيجية للتحول الرقمى والمنتجات المقترحة ودراسة المواصفات الفنية لمشروعات التحول الرقمى والخدمات الإلكترونية بما يخدم توجهات الدولة والقطاعات المختلفة.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وشركة مالتى ليفل للتكنولوجيا، التى تعد من كبرى الشركات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى والخدمات الخاصة بحلول الدفع وتصميم وتصنيع الأجهزة الذكية المتنوعة.

وأضاف أنه تم الاتفاق على تصميم وتصنيع الأجهزة ومكوناتها والتعاون مع الجهات المختلفة ، فضلا عن وضع الخطط التنفيذية ومتابعتها بما يهدف مجالات التعاون المشترك.

أوضح "التراس" أن مجالات التعاون تتضمن تدريب الكوادر البشرية ونقل وتوطين المعرفة المتخصصة فى هذا المجال، مؤكدا أننا نتطلع لجنى ثمار هذا التعاون لبناء قدرات جديدة وتعميق الخبرات ومنظومة الكفاءات فى مجال التحول الرقمى وأنظمة الخدمات الإلكترونية المتطورة.

من جانبها، أعربت " لبنى الصايغ " العضو المنتدب لشركة مالتى ليفل للتكنولوجيا عن ثقتها فى نجاح هذا التعاون لما تتمتع به الهيئة العربية للتصنيع من امكانيات تكنولوجية متقدمة ودعم مستمر لمشروعات التحول الرقمى.

وأضافت أن الشركة ستقدم أفضل وأحدث الحلول المتخصصة لتعزيز مجهودات العربية للتصنيع للتحول الرقمى والأنظمة الحديثة للخدمات والتجارة الإلكترونية طبقا لتوجيهات واحتياجات القطاعات الحكومية وغير الحكومية باستخدام أحدث النظم والمعدات التكنولوجية.