إنفوجراف.. خطوات حجز شقة فى «جاردينيا سيتى» بالعاصمة الإدارية الجديدة

جدة - نرمين السيد - والإنفوجراف التالى يوضح تفاصيل الحصول على وحدة من مشروع جاردينيا سيتى ونظام السداد، بعد أن تم طرح المرحلة الأولى من المشروع.



ومشروع جاردينيا سيتى كمبوند، تم تنفيذه على مساحة 600 فدان تقريبا بإجمالى 20 ألف وحدة سكنية، ويقع على طريق السويس والطريق الدائرى وقريب من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وهو ملك للبنك الأهلى المصرى وبنك مصر.