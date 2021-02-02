شيخ الأزهر يشارك فى مؤتمر التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية 

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية بين فضيلته والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، والتى تم توقيعها فى الرابع من فبراير عام 2019 ، ذلك اليوم الذى جعلت منه الأمم المتحدة يوما للأخوة الإنسانية.

ومن المنتظر أن يشارك فى المؤتمر الافتراضى الذى سيبدأ فى الساعة الثالثة والنصف عصر بتوقيت القاهرة ، الخامسة والنصف بتوقيت دولة الامارات العربية الشقيقة كل من بابا الفاتيكان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرتش وأعضاء لجنة الأخوة الإنسانية وبعض الشخصيات العالمية.



الجدير بالذكر أن الإمام الأكبر والذى يرأس مجلس حكماء المسلمين الذى تنبثق عنه الوثيقة واللجنة العليا للأخوة الإنسانية كان قد قال فى وقت سابق إن وثيقة الأخوة الإنسانية حلم أصبح حقيقة بعد جهد مخلص استغرق عاما كاملا من العمل الدؤوب مع البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية ،وبرعاية مخلصة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ودعم مشكور للجنة العليا للأخوة الإنسانية هذا الكيان الذى أثبت سريعا قدرته على التحرك الدولى من أجل البحث عن استراتيجية إنسانية تقوم على التعاون بين كل محبى الخير والسلام.



وكان أمين عام مجلس حكماء المسلمين، فيصل الرميثى ، قد قال فى وقت سابق إنَّ المجلس َ، يَسْعَى جاهداً للعمَلِ عَلَى تطبيقِ القِيَمِ النَّبِيلَةِ الوَارِدَةِ فى وَثِيقَةِ الأُخُوِّةِ الإنسانِيَّةِ، بالعمَلِ معَ شرائحِ المجتَمَعِ كافَّةً لِيَجِدَ الإنسانَ فى أخيهِ الإنسانِ عَوْناً وسَنَداً وجَاراً وصديقاً، وشَرِيكاً فى الإنسانِيَّةِ.



وأن المبادرة الحكيمة لمجلس حكماء المسلمين لإطلاق وثيقة الاخوة الانسانية ، تمثل إعلانا قويا ان الأخوة الإنسانية وما يتصل بها من سلوك متسامح ونتائج ملموسة لرفعة الإنسان هى تأكيد لتعاليم الإسلام الحنيف الذى يدعو للعمل والخير ومازال منيعا للقيم والمبادئ التى تحب السلام .