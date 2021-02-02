رئيس الكونغو: الرئيس السيسى وعد بانخراطه الشخصى لعودة الاستقرار لبلادنا

جدة - نرمين السيد - وأضاف فليكس، أن الرئيس شجع وثمن الجهود على المستوى الوطنى من أجل إحداث الاستقرار السياسى والأمنى فى الكونغو.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر قصر الاتحادية عقب مباحثاته مع الرئيس السيسى، إلى أن التنمية لا تتم بدون الاستقرار ومكافحة الفساد.

وأضاف أنه تقاسم مع الرئيس السيسى خبرة مصر فى هذا الصدد والتى شهدت فى 2011 موقفًا مماثلاً لكنها اليوم تشهد تقدمًا على الصعيد الاقتصادى.

وأعرب عن تطلعه لأن تؤدى الاستثمارات المصرية التى سيتم ضخها فى الكونغو الديمقراطية إلى خروج دولته من الحصار الاقتصادى ومكافحة الفقر.

وأوضح أنه بحث مع الرئيس تبادل الخبرات بشأن تطورات فيروس كورونا المستجد، مضيفًا:" الحمد لله فى إفريقيا لم نشهد خسائر كبيرة مثل دول أخرى، وهذا يجب أن يجعلنا نشطين لمواجهة هذا الوباء".

وأكد رئيس الكونغو أنه سيستغل زيارته لمصر للقيام بجولة سياحية، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفًا: "أود إنشاء نسخة منها فى كينشاسا".

ووصف رئيس الكونغو، الأهرامات التى سيزورها أيضا بـ"مفخرة لأفريقيا كلها"، مضيفًا:"سنرى ما قام جدودنا المشتركون ببنائه، على حد قوله.