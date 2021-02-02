مدبولى يعقد اجتماعا لمتابعة مشروعات تطوير القرى المصرية

جدة - نرمين السيد - وأعرب رئيس الوزراء، فى مستهل اجتماع سابق اليوم، عن سعادته للنجاح الباهر الذى شهدته بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتى حظيت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حيث ظهرت البطولة بصورة مشرفة أمام العالم أجمع، أكدت قدرة الدولة المصرية على تنظيم مثل هذا الحدث الرياضى العالمى، كما أعلت من اسم مصر فى سجل تنظيم الأحداث العالمية بكفاءة منقطعة النظير، ولا سيما أنها جاءت فى ظل أزمة جائحة "كورونا"، التى لا تزال تفرض قيودا على حركة ونشاط البلدان حول العالم.

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