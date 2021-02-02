الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ مليون سيدة بالمجان

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لمليون و183 ألف و477 سيدة بالمجان، خلال النصف الثانى من العام الماضى 2020، فى إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة فى ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن خطة الدولة لخفض الزيادة السكانية.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المراكز الطبية ووحدات الرعاية الأساسية بالإضافة إلى الحملات التوعوية وقوافل الصحة الإنجابية بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك تغطية المناطق النائية والأولى بالرعاية لضمان وصول الخدمات إلى جميع المنتفعات، مشيرًا إلى أن إجمالى أعداد زيارات المنتفعات للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بلغ أكثر من 21 مليون زيارة.

وأضاف مجاهد، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل خدمات تنظيم الأسرة من المستشفيات إلى المراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية لمنع التزاحم والاختلاط حفاظًا على صحة وسلامة المنتفعات، وصرف احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر لخفض معدلات التردد على الوحدات الصحية حرصًا على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتابع مجاهد أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 732 ألفًا و477 منتفعة منهن 132 ألفًا و711 منتفعة جديدة، من خلال حملات خدمية وتوعوية تم تنفيذها بـ 17 محافظة: (الإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وكفرالشيخ، والمنوفية، ودمياط، والدقهلية، والغربية، وقنا، والجيزة، وسوهاج، والقليوبية، والبحيرة، والأقصر، والمنيا، والشرقية، وأسوان) كما تم تقديم الخدمة لـ 30 الف منتفعة منهن 10 آلاف منتفعة جديدة من خلال تنفيذ 340 قافلة صحة إنجابية وتوعوية تحت شعار "أيامنا أحلى"، إضافة إلى 421 ألف منتفعة منهم 100 ألف منتفعة جديدة بالمناطق النائية والأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تطبيق نظام الطبيبة الزائرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بـ 14 محافظة: (الشرقية، والقليوبية، والبحيرة، وبنى سويف، والفيوم، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والقاهرة، ودمياط)، إذ تم تنفيذ 3 آلاف و172 زيارة لتقديم الخدمة لـ 84 ألفًا و134 منتفعة، كما تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بعدد من المستشفيات بمحافظات: (القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية، وبورسعيد).

وأضاف أنه تم منح شعار الجودة لـ 110 عيادات لتقديم خدمات تنظيـم الأسرة فى 7 محافظـات: (الشرقية، والغربية، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والأقصر، والدقهلية، والبحيرة)، كما تم تدريب 288 فردًا من الفرق العاملة بعيادات تنظيم الأسرة على برنامج الجودة الإلكترونى المحدث تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقميىورفع جودة الخدمة بعيادات تنظيم الأسرة، كما تم تدريب 9 آلاف و173 من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات من خلال برامج تدريبية إكلينيكية وفنية متخصصة وفقًا للقواعد المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن تدريب 964 من مسؤولى تنظيم الأسرة ومنسقى الجمعيات الأهلية على تقديم مشورة تنظيم الأسرة، إضافة إلى تدريب ألف و225 فردًا من رجال الدين على تقديم التوعية للمواطنين لدعم البرنامج القومى لتنظيم الأسرة وتنعريفهم بمردوده على صحة الأم والطفل.

وقال عباس إنه فى مجال التسويق المجتمعى لخدمات تنظيم الأسرة تم تنفيذ 16 مليون زيارة منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات، وتنفيذ 30 ألفًا و503 لقاءات جماهيرى وندوات إعلامية بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات مثل مراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادى، من خلال مسؤولى الإعلام بالمحافظات للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية خلال جائحة فيروس كورونا.

وفى مجال التمكين الاقتصادى للمنتفعات، أوضح أنه تم إقامة 765 معرضًا لمنتجات نوادى المرأة، بالإضافة إلى إقامة 19 معرض مصغر بالمحافظات لعرض وتسويق منتجات السيدات، كما تم تيسير فتح فصول لتدريب 186 ألفًا و560 سيدة على بعض الحرف الصغيرة والأشغال اليدوية، كما تم تفعيل 2374 فصل لمحو الأمية بنوادى المرأة التابعة للوحدات الصحية بوزارة الصحة والسكان لـ 7 آلاف و424 دارسًا بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.