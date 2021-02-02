رئيس النواب يطالب بإظهار الصورة الطيبة عن المجلس

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بإظهار الصورة الطيبة دوما عن المجلس النيابي الموقر، قائلًا: لسنا أقل من الدول العظمى، مصر دولة عظيمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حنفي جبالي، والمخصصة اليوم الثلاثاء لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك بعد ما نقله أحد النواب بشكر الشارع المصري لرئيس المجلس علي حسن إدارته للجلسات وإعطاء الفرصة لجميع النواب في كلماتهم للوزراء.

من جانبه، انتقد النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب، أن تكون مكافأة الخطباء 160 جنيها شهريا، وعدم رفع مكافآت من ينشر الفكر الوسطي المعتدل بين الشباب، فيما نضطر إلي دفع الملايين لمكافحة الإرهاب فضلا عن سقوط الشهداء من ابناء القوات المسلحة والشرطة.

وداعب البرلماني الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، والذي حضر الجلسة بقوله : حتى الشيخ جابر مبياخدش 5 آلاف جنيه شهريا".