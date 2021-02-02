رئيس الكونغو الديمقراطية يشيد بالأهرامات والعاصمة الجديدة

أكد رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدى، أنه سيستغل زيارته لمصر للقيام بجولة سياحية، كما سيزور العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أنه يرغب في إنشاء نسخة منها في كينشاسا.
كما وصف رئيس الكونغو، الأهرامات التي سيزورها أيضا بمفخرة لأفريقيا كلها قائلا: "سنرى ما قام جدودنا المشتركون ببنائه" على حد قوله.
واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، الرئيس فيلكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وعقد الرئيسان جلسة مباحثات ثنائية ثم جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، وعقب المباحثات عقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا حيث رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره الكونغولي والوفد المرافق له، مؤكدًا أن هناك روابط تاريخية مشتركة بين البلدين، منذ التحرر الوطني في القرن الماضى.
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