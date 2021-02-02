رئيس الوزراء يتابع مع وزير الإعلام مشروع رقمنة الإعلام المصرى

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا ظهر اليوم مع أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، أهمية دور الإعلام فى توضيح مشروع تنمية وتطوير القري المصرية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأهمية أن يكون دور الإعلام فى هذا المشروع القومي راصدا للجهود المبذولة فى هذا المشروع الضخم، وغير المسبوق، الذى سيوفر الحياة الكريمة لملايين المصريين من أهالينا سكان القرى.
واستمع رئيس الوزراء لشرح من الوزير حول تطورات مشروع رقمنة الإعلام المصرى، الذى تم عرضه على السيد رئيس الجمهورية منذ اسابيع.
كما تطرق الاجتماع لبحث نتائج اجتماعات مبادرة " الشخصية المصرية ٢٠٣٠ "، والتى عقدتها الوزارة خلال الشهور الماضية، بحضور عدد من الوزراء، كما استمع رئيس الوزراء لشرح حول أنسب طرق وتوقيتات طرح المبادرة.
وقام الوزير بشرح السياسة الإعلامية للدولة المصرية فى ضوء التطورات العالمية الحالية.
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