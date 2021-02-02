وزيرة الصحة: تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ مليون و183 ألف...

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لـ مليون و183 ألف و477 سيدة بالمجان، خلال النصف الثاني من العام الماضي 2020، في إطار حرص الوزارة على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد، وضمن خطة الدولة لخفض الزيادة السكانية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تقديم تلك الخدمات من خلال المراكز الطبية ووحدات الرعاية الأساسية بالإضافة إلى الحملات التوعوية وقوافل الصحة الإنجابية بجميع محافظات الجمهورية، وكذلك تغطية المناطق النائية والأولى بالرعاية لضمان وصول الخدمات إلى جميع المنتفعات، مشيرًا إلى أن إجمالى أعداد زيارات المنتفعات للحصول على خدمات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة بلغ أكثر من 21 مليون زيارة.

وأضاف "مجاهد" أنه تم نقل خدمات تنظيم الأسرة من المستشفيات إلى المراكز الطبية ووحدات الرعاية الصحية الأساسية لمنع التزاحم والاختلاط حفاظًا على صحة وسلامة المنتفعات، وصرف احتياجاتهن من وسائل تنظيم الأسرة لمدة ثلاثة أشهر وذلك لخفض معدلات التردد على الوحدات الصحية حرصًا على استمرار تقديم خدمات تنظيم الأسرة أثناء جائحة فيروس كورونا.

وتابع "مجاهد" أنه تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 732 ألف و477 منتفعة منهم 132 ألف و711 منتفعة جديدة، من خلال حملات خدمية وتوعوية تم تنفيذها بـ 17 محافظة وهم (الإسكندرية، والفيوم، وأسيوط، وكفرالشيخ، والمنوفية، ودمياط، والدقهلية، والغربية، وقنا، والجيزة، وسوهاج، والقليوبية، والبحيرة، والأقصر، والمنيا، والشرقية، وأسوان) كما تم تقديم الخدمة ل30 الف منتفعة منهم 10 آلاف منتفعة جديدة من خلال تنفيذ 340 قافلة صحة إنجابية وتوعوية تحت شعار "أيامنا أحلى"، إضافة إلى 421 ألف منتفعة منهم 100 ألف منتفعة جديدة بالمناطق النائية والأولى بالرعاية.

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ومن جانبه أشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، إلى تطبيق نظام الطبيبة الزائرة لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بـ 14 محافظة هم (الشرقية، القليوبية، البحيرة، بني سويف، الفيوم، سوهاج، قنا، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، القاهرة، دمياط)، حيث تم تنفيذ 3172 زيارة لتقديم الخدمة لـ 84134 منتفعة، كما تم تطبيق برنامج تقديم خدمات تنظيم الأسرة بعد الولادة بعدد من المستشفيات بمحافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الدقهلية، بورسعيد).

وأضاف أنه تم منح شعار "الجودة" لـ 110 عيادات لتقديم خدمات تنظيـم الأسرة ب 7 محــافظـات وهم (الشرقية، الغربية، الإسكندرية، كفر الشيخ، الأقصر، الدقهلية، البحيرة)، كما تم تدريب 288 فردًا من الفرق العاملة بعيادات تنظيم الأسرة على برنامج الجودة الإلكتروني المحدث تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقميىورفع جودة الخدمة بعيادات تنظيم الأسرة، كما تم تدريب 9173 من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات من خلال برامج تدريبية إكلينيكية وفنية متخصصة وفقًا للقواعد المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، فضلاً عن تدريب 964 من مسئولى تنظيم الأسرة ومنسقي الجمعيات الأهلية على تقديم مشورة تنظيم الأسرة، إضافة إلى تدريب 1225 فردًا من رجال الدين على تقديم التوعية للمواطنين لدعم البرنامج القومي لتنظيم الأسرة وتنعريفهم بمردوده على صحة الأم والطفل.

وقال "عباس" إنه في مجال التسويق المجتمعي لخدمات تنظيم الأسرة تم تنفيذ 16 مليون زيارة منزلية بمعرفة الرائدات الريفيات، وتنفيذ 30 ألف و503 لقاءات جماهيرى وندوات إعلامية بالوحدات الصحية وأماكن التجمعات مثل مراكز الشباب والمصالح الحكومية والنوادي، من خلال مسئولي الإعلام بالمحافظات للتوعية بأهمية الحفاظ على الصحة الإنجابية خلال جائحة فيروس كورونــا.

وفى مجال التمكين الاقتصادي للمنتفعات، أوضح أنه تم إقامة 765 معرضًا لمنتجات نوادي المرأة، بالإضافة إلى إقامة 19 معرض مصغر بالمحافظات لعرض وتسويق منتجات السيدات، كما تم تيسير فتح فصول لتدريب 186 ألف و 560 سيدة على بعض الحرف الصغيرة والأشغال اليدوية، كما تم تفعيل 2374 فصل لمحو الأمية بنوادي المرأة التابعة للوحدات الصحية بوزارة الصحة والسكان لعدد 7424 دارس بالتعاون مع هيئة تعليم الكبار.