مستشار الرئيس لشئون الصحة: جميع اللقاحات آمنة وتعطى مناعة لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن لقاحات كورونا جميعها تحمى من مضاعفات الفيروس، وتابع: الهدف من التطعيم تكوين أجسام مضادة لمواجهة عدوى كورونا، واستكمل التطعيم لا يحمى بنسبة 100 % من عدوى كورونا.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة فى تصريح لـ"اليوم السابع": القيادة السياسية وجهت بتوفير التطعيمات الآمنة والأكثر فاعلية ونزاحم الدول الكبرى فى توفير لقاح كورونا لكل المصريين، مضيفا: "الإنتاج الخاص بلقاح كورونا موجه إلى الدول الكبرى والتى بها المصانع، وقريبا ستحصل بعض المصانع على تكنولوجيا التصنيع وسيتوفر اللقاح لكل العالم وبكميات كبيرة".

وأشار إلى أنه لا فرق بين اللقاحات مطلقا فجميعهم آمن وفعال ويشكل درعا واقيا من هجمات الفيروس وليس هناك أى أفضلية فى لقاح على الآخر، ويتم تسجيل اللقاحات أولا بأول للاستخدام الطارئ وهناك 3 لقاحات تحت التسجيل وتم تسجيل لقاحا سينوفارم واسترازينكا بعد التأكد من مأمونيتهم وفاعليتهم بالشكل الكامل، مضيفا أن مدة حماية اللقاح للشخص الذى تم تطعيمه تصل من 6 إلى 12 شهرا على أقصى التقديرات، متابعا: الأمر يشبه لقاح الأنفلونزا الذى نحصل عليه سنويا.