الجريدة الرسمية تنشر قرار الموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعا

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء بالموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعاً ويبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس، وحتى الآن 1800 كنيسة ومبنى تابعاً

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