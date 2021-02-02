عقار فيصل المحترق.. سيولة مرورية أعلى الدائري

شهد محيط العقار المحترق بمنطقة فيصل اليوم الثلاثاء حالة من السيولة المرورية وسط انتشار الخدمات المرورية.

وقامت عدسة صدي البلد بجولة تفقدية لتوضيح الحالة المرورية بعد واقعة احتراق عقار فيصل .

يذكر أن قال اللواء علاد عبد الظاهر مدير إدارة الحماية المدنية سابقا، إن قوات الحماية المدنية تتعامل وفقا لإجراءات واضحة ومحددة في أزمة عقار فيصل المحترق.

وأضاف عبد الظاهر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الاثنين، أن هناك مسافة أكثر من ١٠ أمتار بين العقار والطريق الدائري، متابعا أنه في حال هدم العقار سيكون بطريقة معينة.

وتابع: أن الهدم يكون دورا بعده دور، بحيث يتم الأمر بطريقة بسيطة دون حدوث أي أضرار على العقارات والمنشآت المجاورة.