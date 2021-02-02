بلغت حتى الآن 1800.. الموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعا لها

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم ٣ لسنة ٢٠٢١بالموافقة على تقنين أوضاع 62 كنيسة ومبنى تابعًا .

ويبلغ عدد الكنائس والمبانى التى تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة الخاصة بتقنين أوضاع الكنائس، وحتى الآن 1800 كنيسة ومبنى تابعًا.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.